Сёмин назвал команду, которая произвела приятное впечатление после рестарта сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин назвал команду, которая произвела на него приятное впечатление после рестарта текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Так, Сёмин отметил «Краснодар», обыгравший в 19-м туре «Ростов» (2:1).

«Наиболее приятное впечатление после возобновления сезона произвёл «Краснодар». Остальные команды тоже неплохо подготовлены к чемпионату. Матчи были достаточно интересными. Однако было много падений игроков, имитаций и остановок из-за судейских просмотров. От этого значительно ниже зрелищность нашего чемпионата», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.