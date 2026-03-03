Скидки
Главная Футбол Новости

Сёмин назвал команду, которая произвела приятное впечатление после рестарта сезона РПЛ

Сёмин назвал команду, которая произвела приятное впечатление после рестарта сезона РПЛ
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин назвал команду, которая произвела на него приятное впечатление после рестарта текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Так, Сёмин отметил «Краснодар», обыгравший в 19-м туре «Ростов» (2:1).

«Наиболее приятное впечатление после возобновления сезона произвёл «Краснодар». Остальные команды тоже неплохо подготовлены к чемпионату. Матчи были достаточно интересными. Однако было много падений игроков, имитаций и остановок из-за судейских просмотров. От этого значительно ниже зрелищность нашего чемпионата», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч «Краснодар» — «Ростов» — просто VAR-кино! Походов к монитору было больше, чем голов
Матч «Краснодар» — «Ростов» — просто VAR-кино! Походов к монитору было больше, чем голов
