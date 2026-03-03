Кирилл Набабкин высказался о футбольном долголетии Игоря Акинфеева

Бывший футболист ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о футбольном долголетии своего экс-одноклубника Игоря Акинфеева. 39-летний вратарь продолжает выступать за армейскую команду и является её основным голкипером. В апреле 2026 года Акинфееву исполнится 40 лет.

«Футбольное долголетие Игоря Акинфеева вообще не удивляет. Он профессионал своего дела. Дай бог ему играть ещё столько же (улыбается). Сколько ещё он будет играть? Не знаю, надо у него спросить (улыбается)», — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В составе ЦСКА Акинфеев провёл 814 матчей, пропустив 733 гола во всех турнирах.