Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирилл Набабкин высказался о футбольном долголетии Игоря Акинфеева

Кирилл Набабкин высказался о футбольном долголетии Игоря Акинфеева
Комментарии

Бывший футболист ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о футбольном долголетии своего экс-одноклубника Игоря Акинфеева. 39-летний вратарь продолжает выступать за армейскую команду и является её основным голкипером. В апреле 2026 года Акинфееву исполнится 40 лет.

«Футбольное долголетие Игоря Акинфеева вообще не удивляет. Он профессионал своего дела. Дай бог ему играть ещё столько же (улыбается). Сколько ещё он будет играть? Не знаю, надо у него спросить (улыбается)», — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В составе ЦСКА Акинфеев провёл 814 матчей, пропустив 733 гола во всех турнирах.

Материалы по теме
«Акинфеев сказал: наконец здоровяк появился». Новое лицо в обороне ЦСКА
Эксклюзив
«Акинфеев сказал: наконец здоровяк появился». Новое лицо в обороне ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android