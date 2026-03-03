Скидки
«Гораздо проще засчитать гол». Генич — о линиях офсайда и системе VAR

Футбольный комментатор Константин Генич полагает, что в случаях, когда возникают сомнения, был ли футболист в офсайде, главному арбитру встречи следует засчитать гол. Напомним, в каждом из восьми матчей первого тура весенней части сезона Мир Российской Премьер-Лиги в работу главных арбитров вмешивался VAR.

«Просто в таких ситуациях 50 на 50, когда есть вот такое недоверие и у тебя нет объяснения, офсайд это или нет, по какой точке ты, соответственно, эту линию рисуешь, ну проще, гораздо проще засчитать гол.

И у тебя будет меньше вопросов», — сказал Генич в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

