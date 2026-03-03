Тренер «Родины»: нам с трудом даются голы, но счастлив результатом матча с «Шинником»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас прокомментировал победу своей команды над «Шинником» в матче 22-го тура Лиги Pari.
— Счастлив конечному результату. Но меня не покидает чувство того, что нам с трудом даются голы. Создаём много моментов, но не можем забить. Будем над этим работать, чтобы нам было проще.
— Как оцените дебют Сиссоко?
— Кроме него, сегодня ещё дебютировали и Бакаев с Гарибяном. Что касается Сиссоко, то мы готовили эту замену, потому что Ваня Тимошенко подустал. Сиссоко поучаствовал в голевом эпизоде — смутил вратаря, когда Рейна навешивал, — приводит слова Диаса пресс-служба «Родины».
Вчера, 2 марта, «Родина» на своём поле вырвала победу у «Шинника» со счётом 2:1 благодаря голу нападающего Йорди Рейны на 89-й минуте. Форвард Керфала Сиссоко дебютировал за клуб, выйдя на замену на 86-й минуте. Гвинейский игрок в январе перешёл в команду из финского «Яро».
«Родина» занимает третье место в таблице Лиги PARI с 39 очками. «Шинник» располагается на 11-й строчке с 26 очками. В следующем туре москвичи сыграют на выезде с «Торпедо» 8 марта.
