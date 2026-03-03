Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Родины»: нам с трудом даются голы, но счастлив результатом матча с «Шинником»

Тренер «Родины»: нам с трудом даются голы, но счастлив результатом матча с «Шинником»
Комментарии

Главный тренер «Родины» Хуан Диас прокомментировал победу своей команды над «Шинником» в матче 22-го тура Лиги Pari.

Россия — Лига PARI . 22-й тур
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 1
Шинник
Ярославль
1:0 Максименко – 12'     1:1 Самойлов – 83'     2:1 Рейна – 89'    

— Счастлив конечному результату. Но меня не покидает чувство того, что нам с трудом даются голы. Создаём много моментов, но не можем забить. Будем над этим работать, чтобы нам было проще.

— Как оцените дебют Сиссоко?
— Кроме него, сегодня ещё дебютировали и Бакаев с Гарибяном. Что касается Сиссоко, то мы готовили эту замену, потому что Ваня Тимошенко подустал. Сиссоко поучаствовал в голевом эпизоде — смутил вратаря, когда Рейна навешивал, — приводит слова Диаса пресс-служба «Родины».

Вчера, 2 марта, «Родина» на своём поле вырвала победу у «Шинника» со счётом 2:1 благодаря голу нападающего Йорди Рейны на 89-й минуте. Форвард Керфала Сиссоко дебютировал за клуб, выйдя на замену на 86-й минуте. Гвинейский игрок в январе перешёл в команду из финского «Яро».

«Родина» занимает третье место в таблице Лиги PARI с 39 очками. «Шинник» располагается на 11-й строчке с 26 очками. В следующем туре москвичи сыграют на выезде с «Торпедо» 8 марта.

Россия — Лига PARI . 23-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 22-го тура и турнирная таблица
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android