Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов: пускай Дзюба покупает камеры и возит с собой, если так недоволен линиями

Арбитр Федотов: пускай Дзюба покупает камеры и возит с собой, если так недоволен линиями
Комментарии

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Акрон» (2:0). По ходу игры был зафиксирован спорный офсайд у форварда «Акрона» Артёма Дзюбы.

— Стадион в Оренбурге абсолютно непригоден для VAR. Там всего 12-13 камер — этого мало. Раз лицензировали — получите что есть. Арбитры что могли, то и сделали. При отмене гола в ворота «Оренбурга» прочертили линии, никого они не удовлетворили. Особенно Дзюбу, который написал, что это всё неправильно. Пускай покупает камеры и возит их с собой, если так недоволен, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

