Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Иранские футболистки не исполнили гимн на Кубке Азии на фоне конфликта в регионе

Иранские футболистки не исполнили гимн на Кубке Азии на фоне конфликта в регионе
Комментарии

Футболистки сборной Ирана не исполнили гимн перед стартовым матчем Кубка Азии, который проходит в Австралии с 1 по 25 марта 2026 года. Этот жест произошёл на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, где Израиль и США наносят удары по Ирану, а Иран отвечает на них атаками по Израилю и базам США в ОАЭ и других странах.

В первом матче турнира иранская команда уступила сборной Южной Кореи со счётом 0:3. В группе также находятся команды Австралии и Филиппин. Для иранских футболисток это был первый матч с начала атак на страну.

Участие женской сборной Ирана в Кубке Азии привлекает внимание на фоне заявлений президента Иранской футбольной федерации Мехди Таджа о том, что мужская команда, вероятно, откажется от участия в чемпионате мира. Команда прошла на чемпионат мира по результатам отбора в прошлом году, но все матчи группового этапа должны пройти в США. Турнир запланирован с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Ситуация на Ближнем Востоке также затронула клубный футбол. Матчи команд в 1/16 финала Лиги чемпионов АФК, а также 1/4 финала Лиги чемпионов АФК 2 и Кубка вызова были перенесены. Изначально они были запланированы на 2-3 и 3-4 марта.

Материалы по теме
Новости. Футбол
