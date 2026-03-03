Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Арбитр Федотов оценил решения Карасёва в матче «Ахмат» — ЦСКА

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе Сергея Карасёва в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — ЦСКА (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

— Самый сложный момент — на 34-й минуте. Хотя, учитывая рекомендации, сам по себе он не такой запутанный. И тут мы приходим к вопросу: чем отличаются топ-арбитры? Они анализируют, учатся, а не просто получают назначения и исполняют на поле. Карасёв не стесняется запрашивать разные ракурсы, для него нет лимита по времени — пусть пишут, что долго смотрит. Он запросил три ракурса. По одному из них видно, что рука игрока «Ахмата» ушла вниз. Мяч попал с близкого расстояния, футболист пытался убрать руку, поджимал её. Понятно, что это не 11-метровый, но момент сложнейший. Шафеев бы посмотрел одним глазом и моментально назначил. Карасёв же подошёл к эпизоду гораздо глубже. Все наезжали на Казарцева, который работал на VAR и позвал главного арбитра к монитору, но зря — Карасёв просто не видел момента, ему перекрывали обзор. В таких случаях зовут посмотреть повтор.

72-я минута — отмена гола в ворота ЦСКА. Не стал бы сравнивать этот момент с голом «Балтики». Интерпретация одна, но само положение игроков — разное. В любом случае Акинфееву перекрыли обзор. Молодец первый ассистент Лунёв, который всё увидел. Посмотрели, не засчитали — вопросы сняты, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

