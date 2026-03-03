Арбитр Федотов оценил решения Карасёва в матче «Ахмат» — ЦСКА

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе Сергея Карасёва в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — ЦСКА (1:0).

— Самый сложный момент — на 34-й минуте. Хотя, учитывая рекомендации, сам по себе он не такой запутанный. И тут мы приходим к вопросу: чем отличаются топ-арбитры? Они анализируют, учатся, а не просто получают назначения и исполняют на поле. Карасёв не стесняется запрашивать разные ракурсы, для него нет лимита по времени — пусть пишут, что долго смотрит. Он запросил три ракурса. По одному из них видно, что рука игрока «Ахмата» ушла вниз. Мяч попал с близкого расстояния, футболист пытался убрать руку, поджимал её. Понятно, что это не 11-метровый, но момент сложнейший. Шафеев бы посмотрел одним глазом и моментально назначил. Карасёв же подошёл к эпизоду гораздо глубже. Все наезжали на Казарцева, который работал на VAR и позвал главного арбитра к монитору, но зря — Карасёв просто не видел момента, ему перекрывали обзор. В таких случаях зовут посмотреть повтор.

72-я минута — отмена гола в ворота ЦСКА. Не стал бы сравнивать этот момент с голом «Балтики». Интерпретация одна, но само положение игроков — разное. В любом случае Акинфееву перекрыли обзор. Молодец первый ассистент Лунёв, который всё увидел. Посмотрели, не засчитали — вопросы сняты, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.