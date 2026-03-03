Скидки
Футбол

Максим Глушенков раскрыл, кто помог ему поставить удар

Комментарии

Крайний нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, кто помог ему поставить удар. За сине-бело-голубых Глушенков выступает с лета 2024-го. Прежде он играл за «Локомотив», «Крылья Советов» и «Спартак».

— Максим, привет! Это Геннадий Орлов. У вас здорово получается пробивать угловые и штрафные удары. У вас поставлен удар хорошо. Кто вам помог? Или вы сами так натренировали? И ещё скажите, а вот сейчас после общих тренировок вы совершенствуете свой удар индивидуально?
— Кто мне помог? Наверное, скажу, родители, потому что я с детства любое всё, что я видел, что мне напоминало ворота… Я туда ставил либо маму, либо папу, либо ещё кого-нибудь, и, ну, всегда бил по воротам. А после тренировок сейчас иногда да, иногда нет.

— А кто лучший вратарь: мама или папа?
— Честно, в детстве уже не помню. Всем забивал, — сказал Глушенков в новом выпуске на YouTube-канале «Зенита».

Комментарии
