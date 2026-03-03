Скидки
Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом»

Известный российский специалист Юрий Сёмин прокомментировал предстоящий матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будет очень интересный матч. Это же игра на вылет. «Балтика» и «Зенит» хорошо друг друга знают. Матч интересен, потому что «Балтика» очень хороша в физическом плане», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Игра состоится сегодня, 3 марта, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

