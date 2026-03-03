Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Сочи» — «Спартак»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал судейство в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак» (2:3).

«На пятой минуте Буланов ошибся с 11-метровым в ворота «Сочи» — поторопился и не разобрался в ситуации. VAR в лице Бобровского правильно сделал, что показал повтор. Угальде дорисовывал падение, этого недостаточно. Он даже не туда крутился, если исходить из того, что его держали за руку. Но арбитра обмануть смог.

На 21-й минуте Буланов самостоятельно и правильно назначил 11-метровый в ворота «Сочи» за игру рукой Солдатенкова. Рука была поднята вверх и отставлена в сторону.

На 41-й минуте были вопросы по отмене гола «Спартака». Здесь всё не так просто, ситуация пограничная. По рекомендациям ФИФА, арбитры поступили правильно. Солари оказался за линией офсайда, дальше он отдал пас в зону, где к мячу стремился Денисов. Того опередил защитник «Сочи» и выбил мяч, однако после выноса мяч снова попал к Солари. Вопрос здесь в том, оказывал ли Денисов давление или защитник «Сочи» выбил мяч контролируемо. Пришёл к выводу, что давление всё же было. Значит, это не контролируемая игра футболиста «Сочи». Вынос мяча защитником в данном случае не отменяет предыдущей фазы атаки. Арбитры поступили правильно, но момент интересный и пограничный, его точно нужно объяснять клубам.

На 90+9-й минуте случился ещё один эпизод. Время истекло ещё после показа жёлтых игрокам за толкания. Можно было дать угловой и всё закончить. Но мы в этом туре не ищем лёгких путей. Буланов дал ещё один угловой и пропустил задержку игрока «Сочи» за футболку. После вмешательства VAR назначил 11-метровый в ворота «Спартака». Оценку снижать не стал, потому что такое можно не заметить в динамике. И в целом Буланов хорошо смотрелся на поле, игроки его слушались, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.