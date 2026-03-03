Скидки
«Арсенал» сделал предложение «Коринтиансу» по трансферу защитника — Daily Arsenal

«Арсенал» сделал предложение «Коринтиансу» по трансферу защитника — Daily Arsenal
Английский «Арсенал» направил официальное предложение бразильскому клубу «Коринтианс» по трансферу 25-летнего правого защитника Матеузиньо. По информации Daily Arsenal, клуб из Лондона проявляет заинтересованность в усилении обороны.

Главный тренер «канониров» Микель Артета настаивает на подписании игрока, однако «Коринтианс» не желает расставаться с одним из своих ключевых футболистов. Бразильский клуб сохраняет жёсткую позицию по этому вопросу.

Тем не менее, если сам Матеузиньо будет настаивать на переходе, «Коринтиансу» может потребоваться пересмотреть свою позицию. В текущем сезоне защитник провёл 13 матчей и отметился одним голом. Контракт Матеузиньо с «Коринтиансом» действует до 2028 года. Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет € 6 млн.

