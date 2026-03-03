Скидки
Футбол Новости

Андрей Кобелев: не разделяю всеобщей фантазии, что ЦСКА будет претендовать на чемпионство

Комментарии

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о турнирных амбициях московского ПФК ЦСКА. Он не считает, что армейская команда будет претендовать на чемпионство. Сейчас ЦСКА идёт на четвёртом месте в турнирной таблице.

«Я не разделяю всеобщей фантазии, что ЦСКА будет претендовать на чемпионство. По первой части сезона команда играла организованно, но не было такой феерии. Вряд ли Гонду будет делать разницу. Баринов есть в середине, но у них там есть Кисляк. Понятно, что ЦСКА до конца будет претендовать на тройку, но на чемпионство — вряд ли. Возможно, они больше нацеливаются на следующий сезон», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

