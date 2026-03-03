Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тимур Лепсая: «Балтика» играла точно не хуже «Зенита», а где-то и возила

Тимур Лепсая: «Балтика» играла точно не хуже «Зенита», а где-то и возила
Комментарии

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался по итогам матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой». В прошедшей в пятницу встрече победу одержали сине-бело-голубые со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

— Тимур, что происходило в матче «Зенита» и «Балтики» в первом тайме? Потому что есть ощущение, что эти таймы нужно разделить.
— Ну, мне кажется, что… Я бы брал всё равно в целом, и мне кажется, что «Балтика» по меньшей мере играла не хуже «Зенита». А где-то и возила.

— Во втором тайме?
— Да. Во втором тайме уж точно, — сказал Лепсая в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

