Тимур Лепсая: «Балтика» играла точно не хуже «Зенита», а где-то и возила

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался по итогам матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой». В прошедшей в пятницу встрече победу одержали сине-бело-голубые со счётом 1:0.

— Тимур, что происходило в матче «Зенита» и «Балтики» в первом тайме? Потому что есть ощущение, что эти таймы нужно разделить.

— Ну, мне кажется, что… Я бы брал всё равно в целом, и мне кажется, что «Балтика» по меньшей мере играла не хуже «Зенита». А где-то и возила.

— Во втором тайме?

— Да. Во втором тайме уж точно, — сказал Лепсая в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».