Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Динамо» — «Крылья Советов»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Крылья Советов» (4:0).

— Левников, такое ощущение, выключился по ходу игры. В сложном моменте разобрался, а в простом — нет. Но оценка оценке рознь. Сравнивать Левникова с Фроловым невозможно, а оценка одинаковая.

24-я минута — сложный эпизод. Левников догнал, увидел руку игрока «Крыльев», назначил 11-метровый. Всё, вопросов нет. Самостоятельное решение, всё хорошо.

На 78-й минуте Левников просто-напросто не разобрался. Мяч белый, перчатка зелёная — должен был всё видеть. Но он назначил 11-метровый в ворота «Динамо» за фол со стороны вратаря. Исправился после вмешательства VAR. Это такая адаптация после сборов? Минус 0,5 балла за этот момент.

90-я минута — простой момент, когда Левников показал вторую жёлтую Гальдамесу за срыв перспективной атаки. Тот, не пытаясь сыграть в мяч, попал в игрока, который прокидывал себе на ход. «Динамо» могло убегать впятером против четверых, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.