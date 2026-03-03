Скидки
Футбол

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Динамо» — «Крылья Советов»


Комментарии

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Крылья Советов» (4:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15'     2:0 Нгамалё – 26'     3:0 Миранчук – 34'     4:0 Гладышев – 72'    
Удаления: нет / Гальдамес – 90'

— Левников, такое ощущение, выключился по ходу игры. В сложном моменте разобрался, а в простом — нет. Но оценка оценке рознь. Сравнивать Левникова с Фроловым невозможно, а оценка одинаковая.

24-я минута — сложный эпизод. Левников догнал, увидел руку игрока «Крыльев», назначил 11-метровый. Всё, вопросов нет. Самостоятельное решение, всё хорошо.

На 78-й минуте Левников просто-напросто не разобрался. Мяч белый, перчатка зелёная — должен был всё видеть. Но он назначил 11-метровый в ворота «Динамо» за фол со стороны вратаря. Исправился после вмешательства VAR. Это такая адаптация после сборов? Минус 0,5 балла за этот момент.

90-я минута — простой момент, когда Левников показал вторую жёлтую Гальдамесу за срыв перспективной атаки. Тот, не пытаясь сыграть в мяч, попал в игрока, который прокидывал себе на ход. «Динамо» могло убегать впятером против четверых, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

