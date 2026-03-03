«Крылья Советов» два месяца не выплачивают зарплату игрокам и тренерам — источник

Самарские «Крылья Советов» два месяца не выплачивают заработную плату игрокам, тренерам и сотрудникам клуба. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza. По данным источника, без денег в январе и феврале остались не только футболисты, но и сотрудники клуба, а также работники базы самарской команды. Причина в том, что до «Крыльев» до сих пор не дошли бюджетные субсидии. Последней выплатой стал аванс за январь.

По состоянию на сегодняшний день самарцы занимают 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 17 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Крылья Советов» сыграют с махачкалинским «Динамо» на домашней арене.

В матче 19-го тура РПЛ «Крылья» разгромного проиграли московскому «Динамо» (0:4).