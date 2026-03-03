Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Кобелев: «Динамо» заслуженно победило, но «Крылья» выглядели абсолютно неважно

Андрей Кобелев: «Динамо» заслуженно победило, но «Крылья» выглядели абсолютно неважно
Комментарии

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался по итогам матча 19-го тура Мир РПЛ между бело-голубыми и самарскими «Крыльями Советов» (4:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15'     2:0 Нгамалё – 26'     3:0 Миранчук – 34'     4:0 Гладышев – 72'    
Удаления: нет / Гальдамес – 90'

«Я бы не стал делать выводы по первой игре. Однако «Динамо» очень хорошо и гармонично выглядело, заслуженно победило. Другое дело, что «Крылья» выглядели абсолютно неважно. Чтобы рассуждать о шансах, нужно как минимум три или четыре игры. Впереди игра со «Спартаком» в Кубке России. Думаю, до паузы на сборные всё станет более или менее понятно. Однако в матче с «Крыльями» «Динамо» выглядело очень уверенно», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Точилин: если «Динамо» сыграет со «Спартаком» как с «Крыльями», есть шансы взять кубок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android