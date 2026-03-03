Андрей Кобелев: «Динамо» заслуженно победило, но «Крылья» выглядели абсолютно неважно
Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался по итогам матча 19-го тура Мир РПЛ между бело-голубыми и самарскими «Крыльями Советов» (4:0).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15' 2:0 Нгамалё – 26' 3:0 Миранчук – 34' 4:0 Гладышев – 72'
Удаления: нет / Гальдамес – 90'
«Я бы не стал делать выводы по первой игре. Однако «Динамо» очень хорошо и гармонично выглядело, заслуженно победило. Другое дело, что «Крылья» выглядели абсолютно неважно. Чтобы рассуждать о шансах, нужно как минимум три или четыре игры. Впереди игра со «Спартаком» в Кубке России. Думаю, до паузы на сборные всё станет более или менее понятно. Однако в матче с «Крыльями» «Динамо» выглядело очень уверенно», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
