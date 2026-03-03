Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Краснодар» — «Ростов»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал арбитра Антона Фролова за работу на матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Ростов» (2:1).

— Если говорить про общее впечатление от работы Фролова, он в игру не попал. Что-то он не понимает, принимал всю игру непонятные решения. Есть моменты дискуссионные, есть открытые, а есть моменты по управлению игроками. Это его и подкосило. Надо было быть жёстче именно в управлении. Язык тела, персональные качества — этого он не проявил вообще. Судя по внешнему виду, решил абстрагироваться и быть роботом без эмоций. Это южное дерби, и здесь нужно было проявить южный характер. Где-то быть спокойным, где-то — вспыльчивым. Тогда бы он спокойно пресекал недовольство Кордобы и игроков «Ростова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.