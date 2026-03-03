Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Краснодар» — «Ростов»

Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Краснодар» — «Ростов»
Комментарии

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал арбитра Антона Фролова за работу на матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Ростов» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8'     1:1 Миронов – 45+3'     2:1 Кривцов – 73'    
Удаления: нет / Чистяков – 51', Вахания – 90+6'

— Если говорить про общее впечатление от работы Фролова, он в игру не попал. Что-то он не понимает, принимал всю игру непонятные решения. Есть моменты дискуссионные, есть открытые, а есть моменты по управлению игроками. Это его и подкосило. Надо было быть жёстче именно в управлении. Язык тела, персональные качества — этого он не проявил вообще. Судя по внешнему виду, решил абстрагироваться и быть роботом без эмоций. Это южное дерби, и здесь нужно было проявить южный характер. Где-то быть спокойным, где-то — вспыльчивым. Тогда бы он спокойно пресекал недовольство Кордобы и игроков «Ростова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Обсуждать линии — бессмысленно. Проблема тут одна». Разбор судейства в 19-м туре РПЛ
«Обсуждать линии — бессмысленно. Проблема тут одна». Разбор судейства в 19-м туре РПЛ
