Агент Кисляка: Матвей системообразующий игрок ЦСКА, и он интересен европейским клубам

Руководитель футбольного агентства FM Sports Agency Александр Маньяков прокомментировал интерес европейских топ-клубов к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку. Маньяков представляет интересы не только Кисляка, но и защитника «Спартака» Даниила Денисова, капитана «Динамо» Даниила Фомина и других игроков.

— Кисляка корректно уже сейчас лидером ЦСКА называть?

— Безусловно. Наверное, в своих оценках по поводу Матвея я буду субъективен, но, опять же, сейчас был турнир в Абу-Даби. Там было очень много специалистов, много агентов из разных стран. И все в один голос говорили о том, что ЦСКА с Кисляком и без него — это две разные команды. Сейчас это системообразующий футболист ЦСКА.

— В каких странах из топ-5 лиг к нему проявляют наибольший интерес?

— Недавно у меня была встреча с Романом Юрьевичем Бабаевым. Потому подробно говорить про интерес я ничего не буду. Но он есть, из топ-5 лиг. Это топовые европейские клубы. Однако надо с уважением относиться к ЦСКА. У Матвея действующий контракт, у ЦСКА есть задачи. Потому подробно говорить об этом, когда у команды впереди 12 важнейших игр, будет некорректно с моей стороны. Просто по отношению к клубу. Летом мы всё узнаем.

— Насколько корректно Кисляка и Батракова сравнивать? Всё-таки по функционалу это разные футболисты.

— Мне кажется, вокруг этого наша лига, наш футбол и должен раскручиваться. Как противостояние Роналду и Месси. Есть фанаты Месси, а есть фанаты Роналду. На мой взгляд, было бы вообще топ, если бы в российском футболе как раз было такое соперничество. Думаю, на популяризации бренда Лёхи и Моти это сказалось бы вообще здорово, — приводит слова Маньякова «Матч ТВ».