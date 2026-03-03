Арбитр Федотов разобрал спорные моменты в матче «Краснодар» — «Ростов»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов разобрал решения арбитра Антона Фролова в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Ростов» (2:1).

— На шестой минуте — сложный эпизод. Фролову перекрывали обзор. Сперцян пытался ударить по воротам, Роналдо не успел и попал ему шипами вскользь по голеностопу. Момент для VAR, 11-метровый понятен, но я не понимаю, зачем Фролов показал жёлтую Роналдо. Тот стремился к мячу, безрассудства не было. Это ещё и четвёртая карточка — теперь ждёт дисквалификация. Значит, Фролов перед игрой просто не изучал, у кого какое положение.

На 40-й минуте Фролов подотстал. Кордоба сыграл рукой, и дальше «Краснодар» забил гол. VAR верно вмешался — позвали и показали. Это нарушение в начальной фазе атаки. В моменте на 43-й минуте приписал Фролову ошибку. Непростой эпизод для него, но здесь главное, что он смотрел на борьбу Гонсалеса с Роналдо. И только потом начал вертеть головой, потому что слишком близко подошёл к игрокам, а вокруг было ещё несколько единоборств. Фролов решил ничего не делать — у меня такое ощущение. VAR разобрался, верно назначили 11-метровый в ворота «Краснодара». Гонсалес двумя руками хватал соперника за шею, вытягивал на себя и в итоге бросил на газон. Здесь нельзя говорить об обоюдной борьбе. Роналдо пытался освободиться, чтобы сделать движение к мячу. Но Фролов должен был разбираться сам.

В следующем эпизоде поддержал Фролова, но момент дискуссионный. Речь о второй жёлтой карточке Чистякову за срыв перспективной атаки, когда он схватил за футболку Кордобу. Вопрос к начальной стадии. Когда Кордоба разворачивался, то попал рукой по лицу Чистякову. Тот не упал, но для меня из-за этого момент дискуссионный. Если бы это была прямая красная или забили бы гол, думаю, VAR показал бы Фролову удар Кордобы по лицу Чистякова. Почему для Фролова это не фол, видел ли он это вообще — вопрос. Последнее действие в моменте дало ему основания для второй жёлтой. И только поэтому я его поддержал. Если бы был гол и пошло более подробное рассмотрение, было бы иначе.

И здесь стоит вспомнить про первую жёлтую Чистякову, когда он выбил мяч. Формально — не докопаться. Но важна суть. Игрок «Краснодара» лежал на поле, Чистяков не давал быстро разыграть. Выбил и выбил мяч, что он такого сделал? Затянул время? Нет, игрок лежал. Футболисты «Краснодара» хотели быстро разыграть? Нет.

На 90+5-й — ещё один дискуссионный момент, когда удалили Ваханию. Для меня ключевое, что не было вратаря и шёл удар в сторону ворот. Абсолютно нормальная красная карточка — это лишение явной возможности забить гол. Но, конечно, будут и другие мнения. Здесь ответственность второго ассистента, который должен был сказать об игре рукой. А не VAR, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.