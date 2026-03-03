Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Воробьёв: у «Локомотива» есть шансы на чемпионство

Дмитрий Воробьёв: у «Локомотива» есть шансы на чемпионство
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв после победы над «Пари НН» (2:1) в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ) заявил, что железнодорожники могут бороться за чемпионство.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15'     1:1 Олусегун – 69'     2:1 Фассон – 72'    
Удаления: Руденко – 44' / нет

«Будет ли «Локомотив» бороться за чемпионство? Идём от игры к игре. Нужно выигрывать каждый матч. А там посмотрим в конце сезона. Конечно, шансы на чемпионство у нас есть», — приводит слова Воробьёва Metaratings.

После 19 туров РПЛ «Локомотив» занимает третье место в таблице с 40 очками, уступая «Краснодару» три очка, а «Зениту» — два. В следующем матче команда Михаила Галактионова 9 марта встретится с «Ахматом» на домашнем стадионе.

Материалы по теме
Нападающий «Локомотива» Воробьёв — лучший бомбардир РПЛ с начала 2025 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android