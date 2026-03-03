Дмитрий Воробьёв: у «Локомотива» есть шансы на чемпионство

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв после победы над «Пари НН» (2:1) в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ) заявил, что железнодорожники могут бороться за чемпионство.

«Будет ли «Локомотив» бороться за чемпионство? Идём от игры к игре. Нужно выигрывать каждый матч. А там посмотрим в конце сезона. Конечно, шансы на чемпионство у нас есть», — приводит слова Воробьёва Metaratings.

После 19 туров РПЛ «Локомотив» занимает третье место в таблице с 40 очками, уступая «Краснодару» три очка, а «Зениту» — два. В следующем матче команда Михаила Галактионова 9 марта встретится с «Ахматом» на домашнем стадионе.