Дмитрий Воробьёв: у «Локомотива» есть шансы на чемпионство
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв после победы над «Пари НН» (2:1) в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ) заявил, что железнодорожники могут бороться за чемпионство.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15' 1:1 Олусегун – 69' 2:1 Фассон – 72'
Удаления: Руденко – 44' / нет
«Будет ли «Локомотив» бороться за чемпионство? Идём от игры к игре. Нужно выигрывать каждый матч. А там посмотрим в конце сезона. Конечно, шансы на чемпионство у нас есть», — приводит слова Воробьёва Metaratings.
После 19 туров РПЛ «Локомотив» занимает третье место в таблице с 40 очками, уступая «Краснодару» три очка, а «Зениту» — два. В следующем матче команда Михаила Галактионова 9 марта встретится с «Ахматом» на домашнем стадионе.
