Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Глушенков назвал топ-игрока с похожей манерой игры

Максим Глушенков назвал топ-игрока с похожей манерой игры
Комментарии

Крайний нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, на какого футболиста из мирового футбола похожа его манера игры. За сине-бело-голубых Глушенков выступает с лета 2024-го. Прежде он играл за «Локомотив», «Крылья Советов» и «Спартак».

— На какого футболиста из мирового футбола твоя манера игры наиболее похожа, как ты думаешь? И дриблинг, и там, не знаю, какие-то детали обработки мяча и так далее. И с кем — в продолжение этого — из таких мировых футбольных звёзд ты хотел бы поговорить о футболе? Вот так бы сел за кружечкой того самого, да, и поболтать бы. Как ему играется в футбол, поспрашивал бы о чём-то его, он бы тебе что-то рассказал. Вот с кем бы ты хотел так провести из футболистов мирового масштаба время?
— Ну, в целом, это, наверное, будет один и тот же человек. Месси пускай будет. Вот. Я не знаю, как ещё ответить на этот вопрос, — сказал Глушенков в новом выпуске на YouTube-канале «Зенита».

Материалы по теме
Максим Глушенков раскрыл, кто помог ему поставить удар
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android