Максим Глушенков назвал топ-игрока с похожей манерой игры

Крайний нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, на какого футболиста из мирового футбола похожа его манера игры. За сине-бело-голубых Глушенков выступает с лета 2024-го. Прежде он играл за «Локомотив», «Крылья Советов» и «Спартак».

— На какого футболиста из мирового футбола твоя манера игры наиболее похожа, как ты думаешь? И дриблинг, и там, не знаю, какие-то детали обработки мяча и так далее. И с кем — в продолжение этого — из таких мировых футбольных звёзд ты хотел бы поговорить о футболе? Вот так бы сел за кружечкой того самого, да, и поболтать бы. Как ему играется в футбол, поспрашивал бы о чём-то его, он бы тебе что-то рассказал. Вот с кем бы ты хотел так провести из футболистов мирового масштаба время?

— Ну, в целом, это, наверное, будет один и тот же человек. Месси пускай будет. Вот. Я не знаю, как ещё ответить на этот вопрос, — сказал Глушенков в новом выпуске на YouTube-канале «Зенита».