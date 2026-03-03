Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Защитник «Пари НН» Шнапцев: cоскучился по официальным матчам, это как наркотик

Комментарии

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев прокомментировал возобновление чемпионата после поражения своей команды от «Локомотива» со счётом 1:2 в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15'     1:1 Олусегун – 69'     2:1 Фассон – 72'    
Удаления: Руденко – 44' / нет

«Соскучился по официальным матчам за зиму, очень ждал возобновления сезона. В первый месяц после окончания осенней части чемпионата особенно скучаешь. Это как наркотик. Идёт сезон, матч за матчем. Когда осталась неделя до рестарта чемпионата, отсчитывал дни.

У нас молодая команда, борьба за выживание будет тяжёлой. По ходу каждого матча будем выкладываться на 100, 200 или 300 процентов», — приводит слова Шнапцева Metaratings.

После 19 туров «Пари НН» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 14 очками. В следующем матче команда Алексея Шпилевского сыграет с «Сочи» 7 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Сочи
Сочи
Новости. Футбол
