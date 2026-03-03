Роналду экстренно покинул Саудовскую Аравию из-за обострения конфликта в регионе — The Sun

Полузащитник «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе с семьёй экстренно вылетел из Саудовской Аравии на частном самолёте. Об этом сообщает The Sun. Самолёт португальца был зафиксирован на Flightradar и приземлился в Мадриде.

Роналду проживает в Эр-Рияде с невестой Джорджиной Родригес и пятью детьми. В конце минувшей недели город подвергся ударам дронов, что связано с обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Атаки продолжаются, что могло повлиять на решение Роналду покинуть страну.

В текущем сезоне 41-летний футболист забил 20 мячей в 22 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах. В феврале он бойкотировал матчи клуба из-за недовольства управлением со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). Роналду выразил недовольство тем, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими клубами, такими как «Аль-Хиляль». Позднее он вернулся в состав команды.