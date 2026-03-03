Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду экстренно покинул Саудовскую Аравию из-за обострения конфликта в регионе — The Sun

Роналду экстренно покинул Саудовскую Аравию из-за обострения конфликта в регионе — The Sun
Комментарии

Полузащитник «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе с семьёй экстренно вылетел из Саудовской Аравии на частном самолёте. Об этом сообщает The Sun. Самолёт португальца был зафиксирован на Flightradar и приземлился в Мадриде.

Роналду проживает в Эр-Рияде с невестой Джорджиной Родригес и пятью детьми. В конце минувшей недели город подвергся ударам дронов, что связано с обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Атаки продолжаются, что могло повлиять на решение Роналду покинуть страну.

В текущем сезоне 41-летний футболист забил 20 мячей в 22 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах. В феврале он бойкотировал матчи клуба из-за недовольства управлением со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). Роналду выразил недовольство тем, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими клубами, такими как «Аль-Хиляль». Позднее он вернулся в состав команды.

Материалы по теме
Тренер «Аль-Насра» Жезуш оценил тяжесть травмы Криштиану Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android