Тимур Гурцкая заявил, что арбитры захватывают власть в РПЛ

Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая критически высказался об уровне судейства по итогам матчей 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я хочу начать программу с мини-обращения. Всё понимаю, что собака лает, а караван идёт. И от того, что мы тут будем кричать что-то в студии… Но, может, когда кричащих будет больше, когда-нибудь что-нибудь дойдёт. Я хочу, чтобы господин Максим Львович [Митрофанов] услышал наше обращение, что реально судьи просто ******. Они захватывают власть и становятся главными действующими лицами. И это происходит уже не первый раз. Судьи вообще решают, что будет происходить на поле», — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

