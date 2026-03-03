КДК рассмотрит оскорбительные кричалки фанатов «Спартака» в адрес арбитра матча с «Сочи»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирование болельщиками московского «Спартака» оскорбительных выражений в адрес главного арбитра матча 19-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (3:2) Евгения Буланова. Об этом сообщается на официальном сайте РФС. Заседание КДК состоится в четверг, 5 марта.

Кроме того, Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит следующие моменты по итогам матчей 19-го тура чемпионата России:

1. Матч «Оренбург» – «Акрон». Выход главного тренера «Оренбурга» И. Ахметзянова за пределы технической зоны.

2. Матч «Динамо» (Махачкала) – «Рубин».

2.1. Задержка выхода команды «Динамо» (Махачкала) из раздевалки на 3 минуты перед началом матча.

2.2. Бросание болельщиками команды «Динамо» (Махачкала) снежков на поле, в том числе с попаданием во второго помощника главного судьи.

3. Матч «Краснодар» – «Ростов». Неподобающее поведение команды «Ростов» (удаление двух футболистов одной команды).