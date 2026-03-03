Скидки
Андрей Кобелев: по судейству постоянно возникает очень много неприятных ощущений

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге. Он признался, что от работы арбитров постоянно возникают неприятные ощущения.

«По судейству у меня постоянно возникает очень много неприятных ощущений. Однако мы ничего не можем сделать. Можно только наблюдать и иметь собственное мнение», — сказал Кобелев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в 19-м туре чемпионата страны было множество судейских скандалов и спорных эпизодов: отменённые голы, офсайдные линии со спорных ракурсов и восемь пенальти в восьми матчах тура.

