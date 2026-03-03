«Астон Вилла» планирует подписать вратаря «Манчестер Сити» летом — TEAMtalk

Голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд может покинуть клуб этим летом. «Астон Вилла» входит в число клубов АПЛ, заинтересованных в подписании вратаря. Об этом сообщает TEAMtalk.

После прихода голкипера Джанлуиджи Доннаруммы Траффорд утратил место в основном составе. В данный момент он выступает в роли дублёра Доннаруммы, но разочарован ограниченным игровым временем и стремится обеспечить себе регулярную практику в другом клубе.

Несколько клубов Премьер-лиги проявили интерес к вратарю, и среди потенциальных вариантов рассматривается «Астон Вилла». На данный момент Траффорд провёл всего 11 матчей во всех соревнованиях. Также за игроком следит «Ньюкасл Юнайтед».

29 июля 2025 года Траффорд перешёл в «Манчестер Сити» из «Бёрнли», подписав пятилетний контракт.