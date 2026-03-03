«Безопасность — самое важное». Умяров прокомментировал перенос матча «Сочи» — «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал перенос матча 19-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (3:2) из-за объявления опасности атаки беспилотников. Встреча должна была состояться в воскресенье, 1 марта, однако игру перенесли на понедельник, 2 марта.

«Был первый перенос, потом второй, и если бы был ещё третий на 19:00, то, наверное, было бы совсем плохо. Хорошо, что перенесли матч на понедельник, потому что с этим ожиданием в воскресенье было не совсем легко настроиться максимально. Когда ты готовишься к одному времени, потом говорят подождать. Затем вроде бы решение одно, нужно выходить на разминку — решение второе и третье. В общем — хорошо, что всё так произошло. Безопасность самое важное, что у нас есть. Перенесли — и результат 3:2. Как минимум три очка мы забрали», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.