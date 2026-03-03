В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о невыплате зарплаты футболистам

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил, что клуб погасит имеющуюся задолженность по зарплате перед футболистами до 15 марта. Ранее сообщалось, что игрокам и тренерам самарской команды два месяца не выплачивают заработную плату.

«Очень интересно в очередной раз наблюдать, как перед крайне важными играми люди пытаются расшатать ситуацию, оперируя данными, которые не соответствуют действительности. Перед Новым годом мы произвели все необходимые выплаты по зарплатам вперёд. Мы понимаем действующую систему получения субсидий и прогнозировали вероятность отсутствия внебюджетных средств в необходимом объёме после закрытия долговых обязательств перед «РТ-капитал». А я напомню, что львиную долю долга мы выплатили из собственных средств и реализации залогового имущества в виде «Дома промышленности». На сегодняшний день существующая задолженность по зарплатам футболистам будет закрыта до 15 марта. Что касается сотрудников клуба, базы, академии и Фонда поддержки развития футбола Самарской области — все получали и получают зарплаты по графику, так как выплаты производятся из внебюджетных источников», — приводит слова Яковлева ТАСС.