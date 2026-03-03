Орлов высказался о дебюте Джона Джона и Джона Дурана за «Зенит» в РПЛ

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о дебюте звёздных новичков «Зенита» Джона Джона и Джона Дурана в Мир РПЛ. Они оба попали в стартовый состав команды на матч с «Балтикой» в 19-м туре (1:0).

— У «Зенита» понятно, что два новых игрока. Один за неделю до рестарта приехал, и уже в основу ставят его — Джон Дуран. А Джон Джон три или четыре недели назад… Но эти Джоны у нас должны набрать форму. Я понимаю Семака, и хорошо, что он их ставит. Потому что они с другой футбольной культурой, у них другой футбольный интеллект, исполнительское мастерство намного выше. Поэтому лучше сейчас их ставить, и через игры они подойдут к оптимальной форме, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».