«Нет доминирующей команды». Орлов сделал вывод по итогам 19-го тура РПЛ

Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов сделал вывод по итогам 19-го тура Мир РПЛ. Он считает, что в российском футболе сейчас нет одной команды, которая доминировала бы над другими.

— Мы озадачены 19-м туром… Уже на шесть очков ЦСКА отскочил от второго места. Какие-то события происходят… Более-менее стабилен «Краснодар», но в его игре тоже было много остановок. Нет команды, которая бы сейчас доминировала в РПЛ, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, на данный момент в чемпионате России лидирует «Краснодар». Вторую строчку занимает «Зенит». Замыкает тройку лидеров «Локомотив». На четвёртом месте идёт ПФК ЦСКА, а на пятом — «Балтика».

«Голос ленинградского футбола!» Кержаков поздравил Геннадия Орлова с днём рождения
Комментарии
