Хуан Боселли: «Пари НН» не вылетит из РПЛ, команда хорошо идёт в чемпионате

Хуан Боселли: «Пари НН» не вылетит из РПЛ, команда хорошо идёт в чемпионате
Нападающий «Краснодара» Хуан Боселли высказался о будущем своего бывшего клуба «Пари НН». Уругваец, который присоединился к «быкам» этой зимой, уверен, что нижегородская команда не покинет Мир Российскую Премьер-Лигу.

— Вы были главной звездой в «Пари НН», сейчас перешли в другой клуб. Вам не кажется, что без вас нижегородская команда вылетит из РПЛ?
— Нет, мне так не кажется. У «Пари НН» есть свои цели. Они, в принципе, хорошо идут. Я хорошо знаком с игроками, тренером, поэтому мне кажется, что у них получится добиться своих целей в этом сезоне, — приводит слова Боселли «РБ Спорт».

Хуан Боселли дебютировал за «Краснодар» на 74-й минуте матча с «Ростовом» в 19-м туре РПЛ. По информации СМИ, переход уругвайца обошёлся кубанскому клубу в 60 млн рублей.

На данный момент «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 43 очками. Клуб из Нижнего Новгорода располагается на предпоследней, 15-й строчке. У команды 14 очков после 19 игр чемпионата. До 12-го места, которое гарантирует сохранение прописки в высшем дивизионе страны, команде на данный момент не хватает четырёх очков.

