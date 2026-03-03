Орлов рассказал, какой игрок «Зенита» ему не понравился в матче с «Балтикой» в РПЛ

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, какой игрок «Зенита» ему не понравился в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Сине-бело-голубые обыграли калининградцев со счётом 1:0. Орлов выделил со знаком «минус» бразильского полузащитника Вендела.

«А вот Вендел мне в матче «Зенита» с «Балтикой» не понравился. Я бы отдал предпочтение Педро. Потому что он более полезен», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» идёт на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а «Балтика» занимает пятую строчку. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар».