Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Орлов прокомментировал скандальную отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита»

Орлов прокомментировал скандальную отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал резонансный эпизод в 19-м туре Мир РПЛ «Зенит» — «Балтика» (1:0). Во втором тайме судья отменил гол калининградцев из-за спорного пассивного офсайда. Этот эпизод вызвал массу споров.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

— Справедливо ли отменили гол «Балтики»? Соответствует ли это духу игры и правилам?
— Ну, духу игры не соответствует, потому что этот гол назревал. Когда ушёл Джон Джон на замену, центр поля «Зенит» потерял. Все атаки шли на ворота «Зенита». И «Балтика» владела инициативой, хотя в первом тайме всё было наоборот, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Новости. Футбол
