Орлов прокомментировал скандальную отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал резонансный эпизод в 19-м туре Мир РПЛ «Зенит» — «Балтика» (1:0). Во втором тайме судья отменил гол калининградцев из-за спорного пассивного офсайда. Этот эпизод вызвал массу споров.

— Справедливо ли отменили гол «Балтики»? Соответствует ли это духу игры и правилам?

— Ну, духу игры не соответствует, потому что этот гол назревал. Когда ушёл Джон Джон на замену, центр поля «Зенит» потерял. Все атаки шли на ворота «Зенита». И «Балтика» владела инициативой, хотя в первом тайме всё было наоборот, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».