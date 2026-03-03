Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Сергей Юран: для чего приглашали Мажича? Это катастрофа!

Сергей Юран: для чего приглашали Мажича? Это катастрофа!
Комментарии

Известный российский экс-футболист Сергей Юран высказался о работе руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича.

«На мой взгляд, очевидно, что Мажич не может справиться. Столько ошибок и разговоров! Возникает вопрос: для чего мы его приглашали? Говорили, что приедет человек, который научит нас. В итоге хочется спросить: чем занимались судьи? Как они готовились к чемпионату? На VAR одни правила, в поле — другие.

Стоит ли дальше Мажичу учить наших судей? Я приведу параллель. У тренера нет результата — увольняют. Первый тур — это катастрофа. Мажич же за что-то получает серьёзную зарплату. Соответствует ли он этому? Если судьи говорят на разных языках. У меня больше вопросов к Мажичу. Он же не первый год приехал. Всё это время сопровождается судейскими скандалами. Пора задавать вопрос: стоит приглашать иностранных судей? Чему нас научат? Как должны работать российские тренеры, так и с судьями. У нас работало много квалифицированных российских судей с большим опытом, которые могли бы возглавить корпус», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

