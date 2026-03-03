Скидки
Футбол

Орлов раскритиковал «Зенит» по итогам матча с «Балтикой» в 19-м туре РПЛ

Орлов раскритиковал «Зенит» по итогам матча с «Балтикой» в 19-м туре РПЛ
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру санкт-петербургского «Зенита» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Сине-бело-голубые обыграли калининградцев со счётом 1:0. При этом команды показали примерно равную игру.

«Два удара в створ ворота за весь матч! И это у «Зенита», который претендует на золотые медали. И это на своём стадионе. Это говорит о том, что атака не выстроена. А какие ещё причины могут быть?!» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ, а «Балтика» занимает пятую строчку.

