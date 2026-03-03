Скидки
Главная Футбол Новости

«Второй такой нет». Орлов выделил уникальную команду в РПЛ

Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов обозначил уникальную команду в Мир РПЛ. Он выделил калининградскую «Балтику».

— У «Балтики» очень высокая организация игры. Организация игры — это когда каждый футболист знает своей манёвр — куда бежать, кого страховать, как открываться и многое другое. «Балтика» — фантастически обученная команда. Второй такой в РПЛ нет. Хотя футболистов «Балтики» даже нельзя назвать звёздами российского футбола — они среднего уровня. Но они выжимают из себя всё за счёт старательности и самоотдачи. Бывает такое, что порядок бьёт класс, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

