Орлов оценил шансы «Зенита» и «Балтики» на победу в матче Кубка России

Орлов оценил шансы «Зенита» и «Балтики» на победу в матче Кубка России
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнение о расстановке сил в предстоящем матче Кубка России «Балтика» — «Зенит». По его мнению, шансы команд на победу равны.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Балтика» — очень хорошая команда. В кубковом матче вероятность победы 50 на 50. «Балтика» точно даст бой», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Балтика» и «Зенит», состоится сегодня, 3 марта. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

