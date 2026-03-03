«Купить его невозможно». Тимур Лепсая — о Никите Кривцове из «Краснодара»

Футбольный функционер Тимур Лепсая полагает, что «Краснодар» не продаст в обозримом будущем полузащитника Никиту Кривцова, который является воспитанником клубной академии.

— Может, ты знаешь про спрос за Кривцова в РПЛ?

— Я думаю, что точно есть команды, которые его хотят, но купить Кривцова, мне кажется, сегодня невозможно. А зачем? Зачем «Краснодару» отдавать русского футболиста в преддверии [ужесточения] лимита? Который играет, который классно выполняет свои задачи.

Ну зачем? Это должно быть какое-то сумасшедшее предложение просто, — сказал Лепсая в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».