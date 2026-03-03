Сергей Юран: когда «Сочи» сравнял счёт, у «Спартака» начался какой-то хаос

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Красно-белые одержали победу со счётом 3:2.

«Понятно, что «Спартак» имел преимущество с «Сочи», но, когда счёт сравняли, был очевиден какой-то хаос. Игроки «Спартака» начали нервничать. Хорошо, что в концовке забили. Было видно, что началась нервозность, когда «Сочи» сравнял. Нужно посмотреть ещё несколько туров. После матча с «Динамо» на Кубок можно будет о чём-то говорить», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.