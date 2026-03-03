Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран: когда «Сочи» сравнял счёт, у «Спартака» начался какой-то хаос

Сергей Юран: когда «Сочи» сравнял счёт, у «Спартака» начался какой-то хаос
Комментарии

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Красно-белые одержали победу со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

«Понятно, что «Спартак» имел преимущество с «Сочи», но, когда счёт сравняли, был очевиден какой-то хаос. Игроки «Спартака» начали нервничать. Хорошо, что в концовке забили. Было видно, что началась нервозность, когда «Сочи» сравнял. Нужно посмотреть ещё несколько туров. После матча с «Динамо» на Кубок можно будет о чём-то говорить», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Безопасность — самое важное». Умяров прокомментировал перенос матча «Сочи» — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android