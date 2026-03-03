Сергей Юран: когда «Сочи» сравнял счёт, у «Спартака» начался какой-то хаос
Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Красно-белые одержали победу со счётом 3:2.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22' 1:1 Солдатенков – 61' 1:2 Маркиньос – 79' 1:3 Солари – 90+2' 2:3 Ильин – 90+10'
«Понятно, что «Спартак» имел преимущество с «Сочи», но, когда счёт сравняли, был очевиден какой-то хаос. Игроки «Спартака» начали нервничать. Хорошо, что в концовке забили. Было видно, что началась нервозность, когда «Сочи» сравнял. Нужно посмотреть ещё несколько туров. После матча с «Динамо» на Кубок можно будет о чём-то говорить», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
