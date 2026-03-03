Денис Глушаков назвал безобразием ситуацию с судейством в РПЛ

Известный российский экс-футболист Денис Глушаков назвал безобразием ситуацию с судейством в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. В 19-м туре работа арбитров вызвала много дискуссий из-за большого количества спорных решений.

«С судейством безобразие. Не понимаю, что с чем это связано. Если честно, уже и впрямь думаешь: может, некомпетентные судьи? Есть элементарные моменты, которые и без VAR раньше решались без ошибок. Может, VAR, наоборот, психологически давит на судей? Они делают ошибки. Может, убрать VAR? Глядишь, меньше ошибок будет. Мы больше о судьях разговариваем, чем о всём футбольном», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.