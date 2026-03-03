Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Глушаков назвал безобразием ситуацию с судейством в РПЛ

Денис Глушаков назвал безобразием ситуацию с судейством в РПЛ
Комментарии

Известный российский экс-футболист Денис Глушаков назвал безобразием ситуацию с судейством в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. В 19-м туре работа арбитров вызвала много дискуссий из-за большого количества спорных решений.

«С судейством безобразие. Не понимаю, что с чем это связано. Если честно, уже и впрямь думаешь: может, некомпетентные судьи? Есть элементарные моменты, которые и без VAR раньше решались без ошибок. Может, VAR, наоборот, психологически давит на судей? Они делают ошибки. Может, убрать VAR? Глядишь, меньше ошибок будет. Мы больше о судьях разговариваем, чем о всём футбольном», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Обсуждать линии — бессмысленно. Проблема тут одна». Разбор судейства в 19-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Обсуждать линии — бессмысленно. Проблема тут одна». Разбор судейства в 19-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android