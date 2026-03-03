Алекс: «Спартак» — самый популярный клуб в России, но я уважаю величие «Зенита» и ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Алекс Мескини высказался о том, какой клуб должен считаться самым популярным в России. За красно-белых Алекс выступал с 2009 по 2011 год.

— Говоря о масштабах «Спартака»: в последние годы в России идёт большая дискуссия о том, какая команда самая популярная в стране. Одни говорят, что «Спартак», но некоторые уже называют «Зенит». На ваш взгляд, «Спартак» — самая популярная команда в России? Или есть более популярные клубы?

— Конечно, я считаю, что «Спартак» — самый популярный клуб в России. Но также я уважаю величие «Зенита», ЦСКА и всех остальных российских клубов. Но «Спартак» для меня номер один. Я люблю «Спартак» всем сердцем, — приводит слова Алекса Legalbet.