Тимур Лепсая назвал игрока, которого взял бы в «Краснодар» вместо Хуана Боселли

Футбольный функционер Тимур Лепсая полагает, что нападающий грозненского «Ахмата» Максим Самородов мог бы перейти в «Краснодар» или какой-нибудь другой российский топ-клуб. «Быки» этой зимой приобрели атакующего футболиста Хуана Боселли у «Пари НН».

— Что можете сказать по поводу Самородова и того, как его карьера могла бы раскрыться?

— По мне, Самородов ещё в прошлом сезоне наиграл на повышение.

— На какое, например?

— Я бы на месте, например, «Краснодара», выбирая между ним и Боселли, однозначно взял бы его. Во-первых, паспорт, во-вторых, профильный игрок на позицию, которую давно ищут, с нужной им левой ногой. По мне, интересный вариант. Тем более он адаптирован [к РПЛ], — сказал Лепсая в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».