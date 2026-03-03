Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимур Лепсая назвал игрока, которого взял бы в «Краснодар» вместо Хуана Боселли

Тимур Лепсая назвал игрока, которого взял бы в «Краснодар» вместо Хуана Боселли
Комментарии

Футбольный функционер Тимур Лепсая полагает, что нападающий грозненского «Ахмата» Максим Самородов мог бы перейти в «Краснодар» или какой-нибудь другой российский топ-клуб. «Быки» этой зимой приобрели атакующего футболиста Хуана Боселли у «Пари НН».

— Что можете сказать по поводу Самородова и того, как его карьера могла бы раскрыться?
— По мне, Самородов ещё в прошлом сезоне наиграл на повышение.

— На какое, например?
— Я бы на месте, например, «Краснодара», выбирая между ним и Боселли, однозначно взял бы его. Во-первых, паспорт, во-вторых, профильный игрок на позицию, которую давно ищут, с нужной им левой ногой. По мне, интересный вариант. Тем более он адаптирован [к РПЛ], — сказал Лепсая в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Купить его невозможно». Тимур Лепсая — о Никите Кривцове из «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android