Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Сергей Юран: наибольшее впечатление произвёл «Локомотив» — они хотят бороться за медали

Комментарии

Российский тренер Сергей Юран заявил, что после возобновления текущего сезона Мир РПЛ на него произвёл наибольшее впечатление московский «Локомотив», который обыграл в 19-м туре «Пари НН» (2:1).

«Наиболее приятное впечатление произвёл «Локомотив». Больше тайма играли вдесятером. Парни бились — молодцы. Мне понравилось. Было непросто, ведь первая игра после рестарта сезона. Поставили ошибочный пенальти. Игроки «Локомотива» забили вдесятером и могли забить ещё. Ощущение, что играли полным составом, а не в меньшинстве. Болельщики оказали поддержку. Первые игры всегда очень непростые. Игроки проявили характер и показали, что хотят бороться за медали», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новости. Футбол
