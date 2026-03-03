Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Умяров прокомментировал первую в истории гостевую победу «Спартака» над «Сочи» в РПЛ

Умяров прокомментировал первую в истории гостевую победу «Спартака» над «Сочи» в РПЛ
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о первой гостевой победе клуба над «Сочи» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, который завершился со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

— «Спартак» впервые обыграл «Сочи» в гостях.
— Громкими словами не хочется раскидываться. Всегда было очень тяжело играть здесь. В моменте могу сказать, что как-то по-другому дышалось. Сейчас хорошо чувствовал себя физически. Наверное, я практически во всех матчах это участвовал: могу с уверенностью сказать, что простых матчей здесь не бывало. Очень рад, что первая победа в гостях, что удалось забить больше одного мяча, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Спартака» Умяров рассказал о ситуации со своей семьёй, застрявшей в ОАЭ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android