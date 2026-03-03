Умяров прокомментировал первую в истории гостевую победу «Спартака» над «Сочи» в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о первой гостевой победе клуба над «Сочи» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, который завершился со счётом 3:2.

— «Спартак» впервые обыграл «Сочи» в гостях.

— Громкими словами не хочется раскидываться. Всегда было очень тяжело играть здесь. В моменте могу сказать, что как-то по-другому дышалось. Сейчас хорошо чувствовал себя физически. Наверное, я практически во всех матчах это участвовал: могу с уверенностью сказать, что простых матчей здесь не бывало. Очень рад, что первая победа в гостях, что удалось забить больше одного мяча, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.