Умяров прокомментировал первую в истории гостевую победу «Спартака» над «Сочи» в РПЛ
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о первой гостевой победе клуба над «Сочи» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, который завершился со счётом 3:2.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22' 1:1 Солдатенков – 61' 1:2 Маркиньос – 79' 1:3 Солари – 90+2' 2:3 Ильин – 90+10'
— «Спартак» впервые обыграл «Сочи» в гостях.
— Громкими словами не хочется раскидываться. Всегда было очень тяжело играть здесь. В моменте могу сказать, что как-то по-другому дышалось. Сейчас хорошо чувствовал себя физически. Наверное, я практически во всех матчах это участвовал: могу с уверенностью сказать, что простых матчей здесь не бывало. Очень рад, что первая победа в гостях, что удалось забить больше одного мяча, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
