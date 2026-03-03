Скидки
Главная Футбол Новости

«ЦСКА — легковесная команда». Константин Генич — о поражении армейцев от «Ахмата»

«ЦСКА — легковесная команда». Константин Генич — о поражении армейцев от «Ахмата»
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом». В прошедшей на выходных встрече победу со счётом 1:0 одержал «Ахмат».

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

— ЦСКА — легковесная команда. Очень легковесная, и, мне кажется…

— Легковесная в каком смысле?
— Что лихо бежит в атаку, она очень подвижная. И когда что-то у ЦСКА вязнет, и соперник висит на ногах и не даёт разбежаться, у них сама позиционная атака… Не сказать, что прям супер. Но они классно используют пространство. Поэтому в отсутствие Вани Облякова и мощи, которую мог дать Мозес… Ну, даже не сказать, что ЦСКА вообще ничего не создал. Были моменты, они могли не проиграть, в перекладину попали. Но вот ощущение, что ЦСКА как будто не в свой футбол играет, — сказал Генич в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Гораздо проще засчитать гол». Генич — о линиях офсайда и системе VAR
