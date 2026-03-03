Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Брайтона»: «Арсенал» тратит больше минуты на угловые, необходимы ясные правила

Комментарии

Главный тренер английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Фабиан Хюрцелер высказался о затягивании времени на стандартах, упомянув лондонский «Арсенал». Команды встретятся завтра, 4 марта, в рамках 29-го тура АПЛ.

«Для меня ключевой вопрос заключается в установлении чётких правил относительно времени, которое можно тратить на подачу угловых, выполнение вбрасываний или штрафных ударов. Думаю, это часто остаётся незамеченным, но, когда у «Арсенала» угловой и они ведут в счёте, иногда они затрачивают более минуты только на его исполнение.

Поэтому я считаю, что необходимо ввести ясные правила, поскольку в итоге чистое игровое время составляет 50 минут вместо 65, и это значительно влияет на ход игры, если нет одинакового чистого игрового времени в разных матчах. Мы провели анализ, и разница просто огромная.

Я убеждён, что каждый болельщик, который платит значительные суммы за посещение стадиона и просмотр наших матчей, должен иметь возможность видеть одинаковое чистое игровое время. Они хотят наслаждаться футбольным зрелищем, а не тем, что мяч находится в игре всего 50 минут, а 40 минут матч фактически не идёт», – приводит слова Хюрцелера BBC.

