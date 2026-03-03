Скидки
Главная Футбол Новости

Фёдор Смолов полагает, что Максим Глушенков никогда не уйдёт из «Зенита»

Фёдор Смолов полагает, что Максим Глушенков никогда не уйдёт из «Зенита»
Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о вингере санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове. По словам Смолова, Глушенков вряд ли покинет сине-бело-голубых.

Дмитрий Егоров: За сколько Глушенков может уйти из «Зенита»?

Андрей Панков: Он никогда не уйдёт из «Зенита».

Фёдор Смолов: Тоже так думаю. Мне кажется, его психотип и ментальность такие. И он сам говорил неоднократно, что нет кайфа в том, чтобы уехать ради того, чтобы уехать. Вот сейчас вернут еврокубки. «Зенит» там будет участвовать. В сборной играет. Получает хорошие деньги, живёт в хорошем городе, — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.

