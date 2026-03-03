Фёдор Смолов полагает, что Максим Глушенков никогда не уйдёт из «Зенита»

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о вингере санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове. По словам Смолова, Глушенков вряд ли покинет сине-бело-голубых.

Дмитрий Егоров: За сколько Глушенков может уйти из «Зенита»?

Андрей Панков: Он никогда не уйдёт из «Зенита».

Фёдор Смолов: Тоже так думаю. Мне кажется, его психотип и ментальность такие. И он сам говорил неоднократно, что нет кайфа в том, чтобы уехать ради того, чтобы уехать. Вот сейчас вернут еврокубки. «Зенит» там будет участвовать. В сборной играет. Получает хорошие деньги, живёт в хорошем городе, — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.