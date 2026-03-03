Даниил Хлусевич раскрыл, почему решил уйти из «Спартака»

Защитник «Ахмата» Даниил Хлусевич объяснил своё решение уйти из «Спартака» в зимнее трансферное окно. Он перебрался в грозненский клуб на правах аренды. Хлусевич не только аргументировал решение покинуть стан красно-белых, но и объяснил, почему выбрал именно «Ахмат».

— Разговаривали с Карседо? Что он вам сказал, пожелал ли удачи? Могли вы вообще остаться в «Спартаке»?

— Да, у меня была возможность спокойно остаться в «Спартаке», я разговаривал с главным тренером. Но у меня главная задача — играть, и для меня это важно. У меня не тот возраст, чтобы сидеть на замене, поэтому такой был выбор.

— Верите, что ещё вернётесь в «Спартак» и отвоюете место в основном составе?

— Посмотрим. We will see, как говорится.

— Что стало ключевым при выборе клуба? Почему приняли решение перейти в «Ахмат»?

— Наверное, одним из главных факторов был главный тренер (Станислав Черчесов) — это был важный аспект для меня.

— Другие варианты были? Или только «Ахмат»?

— Варианты были, — приводит слова Хлусевича «Матч ТВ».