Футбол

Алекс: Карпин говорил мне, что я стану тренером «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Алекс Мескини высказался о возглавлявшем ранее красно-белых Валерии Карпине. За «Спартак» Алекс выступал с 2009 по 2011 год. Карпин возглавляет сборную России по футболу с 2021 года.

— Я слышал, что у вас были прекрасные отношения с Валерием Карпиным. Это правда? Вы его помните? Ещё общаетесь?
— Я считаю Валерия Карпина замечательным человеком. Даже братом, не побоюсь этого слова. Он правда очень особенный для меня человек. Он очень помог мне в России, многому меня научил. Помню, как он сказал мне, что я буду тренером «Спартака», когда закончу карьеру. У нас была очень сильная связь как человеческая, так и профессиональная. Мы были очень похожи в своих взглядах на футбол и на то, как общаться с людьми. К сожалению, мы не так много общаемся сейчас. Но я испытываю к нему огромное восхищение и благодарность, — приводит слова Алекса Legalbet.

